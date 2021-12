Der FCA in der Einzelkritik: Eine gute Halbzeit reicht nicht

Trotz 0:3-Rückstands hätte der FC Augsburg gegen Bochum noch Punkte holen können. Dafür aber gab es zu viele Fehler und eine zu schwache Chancenverwertung.

Der FC Augsburg zeigt gegen Bochum eine schwache erste Halbzeit, liegt erst 0:3 hinten. In der zweiten Halbzeit holen die Augsburger etwas auf, doch deutlich zu spät. Das ist die Einzelkritik zum FC Augsburg.

Rafal Gikiewicz: Der Torwart hatte zuletzt starke Wochen, was zu einem deutlichen Rückgang an Gegentoren geführt hatte. War auch gleich in der dritten Minute gefordert, als er gegen Holtmann retten musste. Beim 0:1 schoss ihm Polter durch die Beine, beim 0:3 traf Polter aus vier Metern per Kopf. Gikiewicz war bei der Ecke auf der Linie geblieben. Rettete in der zweiten Halbzeit stark, so dass die Hoffnung auf einen Punktgewinnn am Leben blieb. Note 3,5

Raphael Framberger: Guter Beginn für den neuen Mann in der Startformation. Framberger wagte einige Ausflüge nach vorne, seine Flanken sorgten für Gefahr. Im Laufe des Spiels aber schlichen sich Unachtsamkeiten ein, schlampige Pässe, ungenaue Hereingaben. Verletzte sich nach einer Abwehraktion am Sprunggelenk und musste ausgewechselt werden. Note 4

Robert Gumny: Der Pole stand wieder in der Innenverteidigung. Ein so schwerwiegender Fehler wie in Berlin unterlief ihm diesmal nicht, aber gerade beim 0:1 passte die Absicherung nach einem Fehlpass nicht. Gumny zeigte sich meist kopfballstark, dennoch tauchten immer wieder Lücken im Abwehrzentrum auf. Vor allem gegen den körperlich überlegenen Polter. Note 3,5

FC Augsburg gegen VfL Bochum: Note 5 für Frederik Winther

Frederik Winther: Am Anfang machte er in der Innenverteidigung wie vor einer Woche in Berlin einen guten Eindruck. Nach der Bochumer Führung allerdings wurde er Minute für Minute unsicherer. Drei Fehlpässe hintereinander dürfen nicht passieren. Stabilisierte sich wieder ein wenig nach der Pause, wobei er gerade im Spielaufbau wenig überzeugend wirkte. Note 5

Iago: Gleich seine erste Aktion war unglücklich. Er verlor das Laufduell gegen Holtmann, der allerdings an Gikiewicz scheiterte. Offensiv hatte er einige gute Aktionen wie seine Flanke in Minute 28, die Hahn allerdings freistehend nicht nutzen konnte. Bemühte sich, war aber bei weitem nicht fehlerfrei und vergab kurz vor Schluss noch eine 100-prozentige Torchance. Note 3,5

Niklas Dorsch: Seine Präsenz im Mittelfeld nimmt Spiel für Spiel zu. Dirigiert viel, hat oft den Ball und bringt mit seinen Spielverlagerungen den Gegner häufiger mal in Nöte. Am Ende schlug er einen hohen Ball nach dem anderen nach vorne. Ärgerte sich sehr über die erste Halbzeit, allerdings war auch er ein Teil des FCA-Versagens. Note 3

Arne Maier: Im Mittelfeld bekamen die Augsburger das Spiel vor der Pause nicht in den Griff. Auch weil Maier keinen guten Tag erwischt hatte. Wenig gute Aktionen, zudem ein katastrophaler Fehlpass vor dem 0:1 – für Maier war nach 45 Minuten Schluss. Auch weil er sich an diesem Nachmittag nicht gut fühlte, wie Trainer Markus Weinzierl erklärte. Note 4,5

Daniel Caligiuri: Der Routinier musste nach einer halben Stunde in die Viererkette rücken, da Framberger verletzt raus musste. Hatte gute Aktionen, aber auch einige technische Fehler, die ihm nicht häufig passieren. War an beiden Toren beteiligt, vor dem 1:3 schlug er die Ecke, das 2:3 erzielte er durch einen Strafstoß selbst. Rackerte, am Ende gingen ihm aber merklich die Kräfte aus. Note 3

Ruben Vargas: Der Schweizer bereitete über seine linke Seite mehrere gute Chancen vor, nur Tore fielen daraus nicht. Völlig unverständlich war das in der 58. Minute, als Moravek die Vargas-Hereingabe über das leere Tor hob. Vargas bemühte sich stetig, wurde dennoch vorzeitig ausgewechselt. Note 3,5

Hahn hätte schon früh für den FC Augsburg ausgleichen können

André Hahn: Mit seinem Kopfball in der 28. Minute hätte er für den Ausgleich sorgen müssen. Der Ball flog aber drüber. War wie immer laufstark, seine guten Aktionen aber blieben diesmal übersichtlich. Note 4

Andi Zeqiri: Der Schweizer war ein Unruheherd, verzettelte sich aber ein ums andere Mal bei Einzelaktionen. Versuchte sich nach einer Hereingabe von Iago mit einer Direktabnahme, die allerdings abgeblockt wurde. Kurz vor der Pause verletzte er sich, als er eine Flanke erreichen wollte, dabei aber mit dem Knie im Rasen hängenblieb. Fasste sich sofort an die Hüfte und musste ausgewechselt werden. Note 3,5

Fredrik Jensen (31. für Framberger): Der Finne kam für den verletzten Framberger aufs Feld, übernahm allerdings die Position von Caligiuri. Vor allem in der zweiten Hälfte sorgte er auf der rechten Seite für gefährliche Momente. Er trug dazu bei, dass die Leistung in Hälfte zwei besser wurde. Note 3,5

Michael Gregoritsch (41. für Zeqiri): Nutzte wieder seine Chance nach der Einwechslung und sorgte für Belebung. Per Kopf gelang ihm das 1:3, später rettete Bochums Stafylidis bei seinem Torschuss auf der Linie. War ein Unruheherd, der am Freitag in Köln in der Startformation stehen könnte. Note 3

Jan Moravek (46. für Maier): Zeigte seine Übersicht und Ruhe am Ball. Schaffte aber auch das Kunststück, nach einer Vargas-Hereingabe aus vier Metern den Ball über das leere Tor zu heben. Note 4

Florian Niederlechner (80. für Vargas): Mehr als die Schlussphase war nach seiner Verletzung vor wenigen Wochen noch nicht möglich. Brachte Körperlichkeit in den Sturm und erzwang so den Strafstoß, der zum 2:3 führte.

Cordova (80. für Hahn): Kaum auf dem Feld, schon hatte er eine große Chance. Lief alleine auf Bochums Torwart Esser zu, traf das Tor aber nicht.

Benotet werden nur Spieler, die länger als 30 Minuten im Einsatz waren.

