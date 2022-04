Der FCA in der Einzelkritik: Eine Nachlässigkeit wird bitter bestraft

Plus Einen Augenblick der Nachlässigkeit gönnt sich der FC Augsburg gegen Hertha BSC Berlin. Mit 0:1 (0:0) verliert das Team von Trainer Markus Weinzierl das wichtige Spiel im Abstiegskampf.

Rafal Giekiewicz Wurde erst in der 47. Minute mit der ersten richtigen Parade gefordert, bis dahin konnte er alle Hertha-Angriffe souverän entschärfen. Dann aber zunehmend unter Druck. Sah beim Gegentor unglücklich aus, als ihm der Selke-Schuss durch die Beine rutschte. Note 4,0