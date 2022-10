Der FCA in der Einzelkritik: Ersatzkapitän Rexhbecaj geht mit dem Team unter

Plus Der Ex-Kölner Rexhbecaj zeigt beim 2:3 eine ansprechende Leistung, kann die Mannschaft aber nicht stabilisieren. Nur ein Profi präsentiert sich kaltschnäuzig.

Tomas Koubek Erneut im Tor für den verletzten Gikiewicz. Starke Rettungsaktion gegen Linton Maina (21.) per Fuß. Seine Unsicherheit, als er eine Flanke von Duda nicht festhalten konnte, wurde nicht bestraft. Bei den Gegentoren schuldlos. Note 3,5