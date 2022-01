Der FCA in der Einzelkritik: Für zwei Spieler bleibt nur die Note sechs

Plus Die Augsburger wollten mitspielen in Leverkusen, doch das gelang nur sehr selten. Die wenigen Glanzpunkte bei der 1:5-Niederlage setzten Offensivspieler des FCA.

Auch beim 1:5 bei Bayer Leverkusen spielte der FC Augsburg durchaus ganz passabel mit, aber in der Defensivarbeit taten sich große Lücken und Löcher auf. Nachfolgend die Spielernoten in der Einzelkritik: