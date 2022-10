Der FCA in der Einzelkritik: Zwei Premieren und zwei Gelbe Karten mit Folgen

Plus Tomas Koubek und Robert Gumny haben großen Anteil am 1:1 des FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg. Zwei andere müssen gegen Köln zwangsweise pausieren.

Tomas Koubek: Über 27 Monate bestritt der Tscheche kein Bundesliga-Spiel mehr. Sein letzter Einsatz datiert vom 27. Juni 2020 gegen RB Leipzig (1:2). Und plötzlich sitzt er nicht mehr nur auf der Tribüne, sondern steht im Tor. Und dort macht der Tscheche seine Sache gut. Beim Gegentor ist er chancenlos und in der zweiten Hälfte hält er mit einigen Paraden den Punkt fest. Spektakulär seine zwei Reflexe in der 48. Minute innerhalb kürzester Zeit. Hatte die meisten Ballkontakte aller FCA-Spieler und überzeugte mit seinen weiten Abschlägen. Note 2,0