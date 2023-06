FC Augsburg

vor 27 Min.

Der FCA-Jugendstil zeigt sich auch bei der U21-EM

Plus Vier Spieler des FC Augsburg sind beim Turnier in Georgien und Rumänien dabei. Engels und Belgien haben die besten Chancen aufs Weiterkommen bei der U21-EM.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Letztlich kommt es auf die Mischung an. Wie so häufig. Nur junge Spieler bringen einen Fußball-Bundesligisten nicht zwangsläufig weiter, weil die Erfahrung fehlt. Zu viel Erfahrung aber hilft auch nicht, weil jugendlicher Elan fehlt. Daher ist es Jahr für Jahr die Aufgabe, einen Kader so zusammenzustellen, dass am Ende alle wichtigen Komponenten erhalten sind.

Beim FC Augsburg gab es Zeiten, in denen ein reichhaltiger Erfahrungsschatz als wichtiges Kriterium angesehen wurde. Es waren die Transferperioden, in denen Daniel Caligiuri, Rafal Gikiewicz, Tobias Strobl oder Julian Baumgartlinger nach Augsburg gelotst wurden. Seit Enrico Maaßen Trainer ist, hat sich die Idee hinter dem Kader etwas verändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen