FC Augsburg

vor 27 Min.

Der FCA kann während der Einkaufstour kurz durchatmen

Plus Der FC Augsburg baut seinen Kader weiter um. Die Stürmer Kelvin Yeboah und Irvin Cardona sind die Neuzugänge vier und fünf, Florian Niederlechner geht. Doch es gibt weiter Handlungsbedarf.

Von Robert Götz

So viel Zeit musste am Mittwochvormittag sein. Als Trainer Enrico Maaßen alle fünf Winter-Neuzugänge des FC Augsburg zum ersten Mal zusammen auf dem Trainingsplatz begrüßte, standen Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter und Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll zusammen am Spielfeldrand, beobachteten die lockere Trainingseinheit und atmeten während ihrer Einkaufstour einmal durch. Denn innerhalb von zehn Minuten hatte die FCA-Medienabteilung kurz zuvor die Pressemitteilungen mit den Vertragsunterschriften von Kelvin Yeboah und Irvin Cardona verschickt und den vorzeitigen Wechsel von Florian Niederlechner, 32, zu Hertha BSC bekannt gegeben.

