Der FCA-Kapitän Ermedin Demirovic richtet es selbst

Plus Ermedin Demirovic erzielt beim 2:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 beide Tore, markiert dabei das 500. Bundesliga-Tor des FC Augsburg und rechnet danach mit den Kritikern ab.

Mit dem Jubel nach dem Schlusspfiff hatte Ermedin Demirovic noch Probleme. Als die Ultras auf der Ulrich-Biesinger-Tribüne den hart erkämpften 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 mit dem zweifachen Torschützen und dem Team mit La-Ola-Wellen feierten wollten, da brauchte der Kapitän des FC Augsburg ein bisschen, bis er und seine Kollegen den richtigen Rhythmus fanden.

Nicht verwunderlich, war es doch der erste Heimsieg, den Demirovic als Kapitän zelebrieren durfte. Kurz vor dem Pflichtspielstart hatte ihn Trainer Enrico Maaßen als Nachfolger für Jeffrey Gouweleeuw ernannt, der das Amt in der Sommerpause zur Verfügung gestellt hatte. Zudem hatte der letzte Heimsieg des FCA über vier Monate zurückgelegen. Mit 1:0 gegen Union Berlin hatte der FCA damals Anfang Mai den Grundstein für den Klassenerhalt gelegt. Seitdem wartete man auf einen Sieg.