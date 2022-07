FC Augsburg

17:07 Uhr

Der FCA kommt: So laufen die letzten Vorbereitungen in Lohne

Plus Das DFB-Pokalspiel gegen den Bundesligisten aus Augsburg ist für den Regionalligisten eine Herausforderung. Noch am Samstag stehen die letzten Arbeiten an.

Von Marco Scheinhof

Auch hier oben, im Norden Deutschlands, gibt es Sympathien für den Fußball aus Bayern. Als die Spieler des FC Augsburg am frühen Samstagabend zu ihrem Quartier auf Zeit in Lohne gefahren wurden, kamen sie an vielen schicken Häusern vorbei, die in der typischen Klinkerbauweise errichtet sind. Die Grundstücke drumherum sind groß, viel Platz also, um seine Leidenschaft für bestimmte Vereine großflächig zu dokumentieren. Fußballfans machen das gerne mit riesigen Fahnen. Eine solche weht neben der Landstraße, die nach Lohne führt – allerdings nicht die des FCA, sondern vom bayerischen Konkurrenten aus München. Die Bayern haben überall ihre Fans, die Augsburger müssen darum noch kämpfen.

