Der FCA plant nicht nur gegen St. Pauli mit Ruben Vargas

Natürlich hat sich FCA-Chef-Trainer Jess Thorup das Nations League Spiel zwischen Dänemark und Schweiz am Donnerstagabend nach dem Testspiel gegen den SSV Ulm (4:1) noch im TV angesehen. Schließlich trug sein Co-Trainer Lars Knudsen als Interims-Nationaltrainer die Verantwortung für Dänemark. Bei der Schweiz versuchte Ruben Vargas so auf sich aufmerksam zu machen, dass sich vielleicht doch noch ein Wechsel weg vom FC Augsburg hinaus in die große weite Fußballwelt bewerkstelligen könnte. Am Ende hatte Knudsen Dänemark zu einem 2:0-Sieg gecoacht, Vargas war nach rund 50 Minuten ausgewechselt worden.

Robert Götz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis