Der FCA rechnet sich gegen Gladbach Chancen aus

FCA-Trainer Markus Weinzierl setzt darauf, dass sein Team nach dem Sieg gegen Union Berlin in Gladbach nachlegen kann. Auch wenn Arne Maier mit einem Positiv-Test ausfällt.

Wieder hat das Coronavirus zugeschlagen und zwingt FCA-Trainer Markus Weinzierl zu einer personellen Veränderung vor dem nächsten wichtigen Spiel in der Fußball-Bundesliga. Mittelfeldspieler Arne Maier wurde positiv getestet und fällt für die Auswärtspartie am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (Beginn 15.30 Uhr/Sky) aus. Durchaus ein Rückschlag für Weinzierl, schließlich hatte er am vergangenen Spieltag beim 2:0-Heimsieg gegen Union Berlin nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen wieder eine rundum funktionierende Mannschaft auf den Platz gebracht. Mit Arne Maier auf der Zehnerposition, der nicht nur für viel Zug nach vorne sorgte, sondern auch die Vorlage zur 1:0-Führung für Michael Gregoritsch verantwortete.

Bei der Frage, wen er statt Maier in der Augsburger Mittelfeldzentrale aufbieten wird, ließ sich der Coach nicht in die Karten schauen. „Wir haben verschiedene Möglichkeiten und werden uns die beste raussuchen“, sagte Weinzierl zu den Alternativen und verwies auf Carlos Gruezo, Mads Pedersen und Jan Moravek, die bereitstünden.

Abwehrspieler Robert Gumny fällt mit Bänderriss drei bis vier Wochen aus

Wer gegen Gladbach den rechten Außenverteidiger gibt, dürfte hingegen unbestritten sein. Und das nicht nur, weil sich Robert Gumny im Training einen Bänderriss zugezogen hat und die nächsten drei bis vier Wochen ausfallen wird, sondern auch, weil Raphael Framberger gegen Union eine klare Empfehlung für sich abgegeben hat. Das sah auch Trainer Weinzierl so. „Er hat am Wochenende gespielt, weil er gut trainiert hat. Er hat lange warten müssen, aber jetzt hat er eben auch die Leistung gebracht. Wir wissen alle, was wir an ihm haben. Er ist die absolute Identifikationsfigur für diesen Verein“, sagte Weinzierl zu den Qualitäten des 26-jährigen Verteidigers.

Raphael Framberger hat sich mit seinem Auftritt gegen Union Berlin auch für die Auswärtspartie in Gladbach empfohlen. Foto: Ulrich Wagner

Rechtsverteidiger Raphael Framberger zufrieden mit seinem Einsatz

Auch Framberger selbst war zufrieden mit seinem Einsatz. „Ich habe mich riesig gefreut, dass ich wieder ran durfte. Ich habe immer versucht, im Training alles zu geben, und wurde letzte Woche vom Trainer belohnt.“ Die Aufgaben werden allerdings nicht leichter, denn am Samstag trifft der FCA auf die starken Individualisten von Borussia Mönchengladbach. Die im Sturm mit Alassane Pléa, Breel Embolo, Marcus Thuram und Patrick Herrmann eigentlich vorzüglich besetzt sind. Trotzdem ist der einstige Europa-League-Kandidat in den vergangenen Wochen gewaltig unter Druck geraten, denn die Borussia spielt die schlechteste Saison seit elf Jahren. Seit 20. November hat das Team von Trainer Adi Hütter kein Spiel mehr gewonnen. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Bielefeld, über das Hütter schon erleichtert war und darin „einen guten Schritt in die richtige Richtung“ sah.

Mit einem Auswärtssieg am Samstag könnten sich die Augsburger (22 Punkte) nach hinten Luft verschaffen und an den Gladbachern, die derzeit mit 23 Punkten auf Rang 13 liegen, vorbeiziehen. „Da sieht man mal wieder: Wenn es als Mannschaft nicht funktioniert, dann hilft auch die Individualität wenig. Von daher muss man als Mannschaft gut arbeiten. Wir haben es gezeigt“, weiß Markus Weinzierl um den Kraftakt, sich aus der hinteren Tabellenregion wieder nach vorne zu arbeiten.

Gladbacher Routiniers Lars Stindl fällt gegen den FCA aus

Er ist überzeugt, dass seine Mannschaft mit einem ähnlichen Auftritt wie gegen Union Berlin dem trudelnden Bundesliga-Konkurrenten beikommen kann. „Wir wollen auswärts genauso weitermachen. Jetzt fahren wir als Außenseiter nach Gladbach. Wir wissen, dass auch die Gladbacher unter Druck stehen und unbedingt gewinnen müssen. Für uns gilt es, sie nicht ins Spiel kommen zu lassen“, sagt Weinzierl, „wenn wir so spielen wie zu Hause, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir nicht mit leeren Händen nach Hause fahren.“

Ein zusätzlicher Vorteil für den FC Augsburg könnte sein, dass der Gladbacher Routinier Lars Stindl gegen einen seiner Lieblingsgegner weiterhin wegen einer Innenbandverletzung im Knie ausfällt. Acht- mal hat er bereits gegen den FCA getroffen.