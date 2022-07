FC Augsburg

vor 18 Min.

Der FCA startet das Trainingslager: Jetzt geht es um den Feinschliff

Plus Der FCA ist in den Testspielen noch ungeschlagen. Trainer Maaßen gefällt die bisherige Entwicklung. Im Trainingslager in Österreich aber gibt es noch viel Arbeit.

Von Marco Scheinhof

Am Ende waren die Augsburger Spieler kaum mehr zu sehen. Sie waren in den Menschentrauben verschwunden. Rund 2000 Fans hatten sich das 1:1 des FCA am Freitagabend gegen den SV Sandhausen in Zusmarshausen angeschaut, viele von ihnen konnten den Abpfiff kaum erwarten, um auf den Platz zu stürmen. Als die Partie endlich vorbei war, umringten sie die Bundesliga-Spieler. Autogramme, Fotos, kurze Gespräche – es dauerte, bis alle FCA-Spieler in die Kabine kamen. Das dritte Testspiel, beinahe der dritte Erfolg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

