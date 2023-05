FC Augsburg

Der FCA steht unter Druck: Auf wen es heute besonders ankommt

Plus Der Druck ist groß. Der FC Augsburg muss am letzten Spieltag sehr wahrscheinlich punkten, um die Relegation zu vermeiden. Wie die Mannschaft damit umgeht.

Irgendwas werde er verändern. Was genau, das wollte Enrico Maaßen nicht verraten. Die Auswärtsbilanz des FC Augsburg ist ähnlich überzeugend wie ein Agentenfilm ohne James Bond. Drei Unentschieden in zwölf Spielen sprechen nicht dafür, dass die rund 1500 mitreisenden Fans von einem hohen Sieg am Samstag (15.30 Uhr) in Mönchengladbach ausgehen sollten. Ein Umstand, den Maaßen freilich kennt. Und den er ändern möchte.

Er werde in der Vorbereitung etwas anpassen, vielleicht den Ablauf am Samstag. Klar ist: Der letzte Spieltag ist brisant. Sollten Bochum und Stuttgart gewinnen, braucht der FCA am Niederrhein einen Punkt, um die Relegation zu verhindern. Gelingt das nicht, steht die Saisonverlängerung an. Daran denken möchte der Trainer aber nicht. "Wir haben nur den Klassenerhalt im Kopf. Wir treffen uns am Sonntag, haben Montag frei, dann gibt es noch Checks und Fitnesstests. Und dann wäre es das für die Mannschaft", skizziert Maaßen die Planungen für die nächsten Tage. Falls alles gut geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

