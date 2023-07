FC Augsburg

17:48 Uhr

Der FCA-Trainer freut sich auf Revanche gegen Borussia Mönchengladbach

Plus Trainer Enrico Maaßen absolviert bei den Augsburger Sommernächten seinen ersten öffentlichen Auftritt nach Saisonende. Er spricht über Auftaktspiel, Analyse und Kaderplanung.

Von Robert Götz

Enrico Maaßen ist gut gelaunt, als er am Samstagabend während der Augsburger Sommernächte zum FCA-Stand am Moritzplatz kommt. Der Trainer hat nicht nur seinen Sohn Matteo mitgebracht, sondern auch viel Zeit. Und die braucht er auch. Denn nach der Talk-Runde vor dem auffälligen Doppeldeckerbus in den rot-grün-weißen Vereinsfarben ist der Andrang bei der Autogrammstunde groß. Maaßen unterschreibt Trikots, kleine Autogrammkarten in Form der neuen Trikots, steht für Selfies bereitwillig zur Verfügung und versucht, alle Wünsche zu erfüllen. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt nach dem Saisonende.

FCA sucht auf den Sommernächten die Nähe der Fans

Der FCA hat etwas gutzumachen, präsentiert sich bei den Sommernächten Fan-nah. Die neuen Trikots wurden dort am Donnerstag vorgestellt, am Freitag talkte FCA-Präsident Markus Krapf. Der Bundesligist will die Distanz zu seinen Fans, die sich in den vergangenen Jahren aufgebaut hat, abbauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

