FCA-Trainer Thorup lässt sich für Stuttgart vom FC Bayern inspirieren

Daumen hoch. FCA-Trainer Jess Thorup war beim 1:1 gegen Dortmund mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Die zwei fehlenden Punkte will er am Mittwoch in Stuttgart holen.

Am Mittwoch beendet der FC Augsburg das Fußballjahr auswärts gegen Stuttgart. Jess Thorup will da die zwei verlorenen Punkte gegen Borussia Dortmund zurückholen.

Von Robert Götz

Viel besser könnte die Woche vor Weihnachten für Jess Thorup gar nicht laufen. Am Samstag trotzte der Trainer des FC Augsburg mit seiner Mannschaft dem Favoriten Borussia Dortmund im letzten Heimspiel 2023 ein verdientes 1:1 (1:1) ab, am Mittwoch will er in der MHPArena mit dem VfB Stuttgart (20.30 Uhr/Sky) zum Jahresausklang den nächsten Hochkaräter ärgern. Und dann kann er in dieser Woche wohl auch noch den Mietvertrag für seine Wohnung in der Augsburger Innenstadt unterschreiben. „Ich bin nahe dran“, erzählte der 53-jährige mit einem Schmunzeln.

Jess Thorup hat eine Wohnung in Augsburg gefunden

Dass es als Bundesliga-Trainer gar nicht so einfach ist, eine passende Immobilie zu mieten, hatte vor ein paar Jahren schon einmal ein Thorup-Vorgänger thematisiert. Als Markus Weinzierl den FCA 2016 Richtung Schalke 04 verließ und im Ruhrpott auf Suche war, erzählte er im Juni, dass er eine Absage schon bekommen habe: „Der Vermieter wollte einen langfristigen Mieter.“ Der Eigentümer hatte damals einen guten Riecher. Ein Jahr später war Weinzierl schon wieder entlassen.

