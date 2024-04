FC Augsburg

Der FCA trifft auf Bremen – dort verblassen Erinnerungen an glorreiche Zeiten

Möchte in Augsburg den Klassenerhalt perfekt machen: Werder Bremens Trainer Ole Werner.

Plus Bremen hat vor dem Spiel beim FCA den Klassenerhalt nicht sicher. Aus dem einstigen Spitzenklub ist inzwischen ein Mittelklasseklub mit Tendenz nach unten geworden.

Von Johannes Graf

Um die Saison von Werder Bremen zu beschreiben, genügen ein paar Ergebnisse und der Blick auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga. Jüngst hat die Mannschaft von Trainer Ole Werner den Tabellendritten VfB Stuttgart (2:1) bezwungen, zuvor schon den angehenden Vizemeister FC Bayern München in dessen eigener Arena (1:0). Weil sich in der Historie dieser Bremer Saison zugleich Pleiten gegen Heidenheim oder Darmstadt finden, haben die Bremer aber den Klassenerhalt rechnerisch bisher nicht geschafft. Dass Werder in den verbliebenen vier Spielen tatsächlich noch auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg rutscht, wäre dann aber doch verwunderlich. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf den VfL Bochum (27).

Werner, 35, gibt sich selbstredend vorsichtig. Möchte nicht Gefahr laufen, dass sich seine Spieler zu sicher sind. Vor dem Spiel beim FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) spricht er davon, dass man sich eine "gute Ausgangsposition" erarbeitet habe, gibt aber zugleich den Mahner. "Ich gehe davon aus, dass wir noch Punkte brauchen", betont er. Sollten Mainz und Bochum ihre Spiele verlieren und Bremen gewinnen, wäre der Klassenerhalt endgültig erreicht. Er kenne die Tabelle, kenne die Szenarien. In seiner typisch unterkühlten, norddeutschen Art sagt Werner: "Das Wichtigste ist, dass wir Punkte holen. Sonst ist alles andere nur Hätte, Wenn und Aber."

