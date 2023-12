FC Augsburg

Der FCA und seine Höhenflieger

Plus Jensen und Iago waren Saisonbeginn beim FCA eher außen vor. Doch unter Trainer Jess Thorup blühen die beiden Außenbahnspieler auf eher ungewohnten Rollen auf.

Von Robert Götz

Lange hatte Fredrik Jensen auf diesen Moment warten müssen. Genauer gesagt seit dem 17. Februar 2023. Damals hatte der offensive Mittelfeldspieler des FC Augsburg in der 88. Minute den 1:0-Siegtreffer im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim erzielt. Am Sonntagabend war es dann nach fast zehn Monaten mal wieder so weit. Jensen verwandelte in der 34. Minute eine wundervolle Vorlage von Ermedin Demirovic überlegt zum 1:0 für den FCA. Eintracht-Keeper Kevin Trapp hatte keine Chance. Danach setzte Jensen zu einem Jubelsprung an, der auch gut zu einem NBA-Dunking-Wettbewerb gepasst hätte.

Tore schießen und Fische fangen ist das beste Gefühl für Fredrik Jensen

Später dann in der warmen Mixed-Zone, als der 2:1-Heimsieg ausgiebig mit den Fans im Kältekeller WWK-Arena gefeiert war, ordnete Jensen seinen Treffer mit seinem ureigenen skandinavischen Humor ein. „Ein Tor zu schießen und catch a fish (einen Fisch zu fangen) sind die zwei besten Gefühle der Welt“, scherzte der 26-jährige Finne, der in Porvoo, einer Kleinstadt direkt am Finnischen Meerbusen, 50 km nordöstlich von Helsinki, zu Hause ist.

