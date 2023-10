Der FCA und Trainer Maaßen: Eine Generalsanierung ist immer ein Risiko

Plus Der FC Augsburg hat in dieser Saison noch nicht in die Spur gefunden. Auf zarte Hoffnungsschimmer folgen immer wieder Rückschläge. Was tun?

Natürlich tat sich Christian Streich am Sonntag mit dem Lob für den FC Augsburg leicht. Schließlich hatte der Trainer des SC Freiburg mit seiner Mannschaft nach einem zähen Ringen mit 2:0 gewonnen. Doch der 58-Jährige gilt jetzt nicht als Plapperer in der Bundesliga-Trainergilde, auf jeden Fall nicht in sportlichen Themen. Es zeigt viel mehr, dass der FC Augsburg und die Arbeit von Trainer Enrico Maaßen von Außenstehenden durchaus anerkennend betrachtet wird.

Dabei sind die Fakten natürlich enttäuschend. Seit 15 Monaten ist der 39-Jährige nun beim FC Augsburg Trainer in der Bundesliga. Sein Punkteschnitt von 0,83 ist der schlechteste aller Trainer seit dem Bundesliga-Aufstieg. Seit 16 Spielen wartet der FCA auswärts auf einen Sieg. Die Hoffnung nach dem Heimsieg gegen Mainz auf eine Wende ist schon wieder dahin.

