FC Augsburg

19:23 Uhr

Der FCA vor dem Klassenerhalt: Ein Auge geht immer zum FC Bayern

Markus Weinzierl könnte mit dem FC Augsburg am Sonntag den Klassenerhalt perfekt machen. Entweder aus eigener Kraft oder mithilfe des FC Bayern München.

Plus Gegen RB Leipzig kann der FC Augsburg den Klassenerhalt endgültig perfekt machen. Warum schon vor dem Anpfiff das Saisonziel erreicht sein könnte.

Von Johannes Graf

Was soll Markus Weinzierl auch anderes sagen. "Wir konzentrieren uns auf uns und wollen den einen Punkt selbst holen", betont der Trainer des FC Augsburg. Längst könnte der Fußball-Bundesligist den Ligaverbleib erledigt haben, doch die Augsburger bleiben sich in ihrer Wankelmütigkeit treu. Die Spielzeit ist wie eine Bergetappe der Tour de France: ein Auf und Ab. So dürfte sich niemand gewundert haben, dass der FCA nach dem Auswärtserfolg gegen den VfL Bochum zu Hause nicht endgültig den Haken hinter diese Spielzeit setzte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen