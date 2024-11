Der FCA wird zum Sonntagsarbeiter: Die DFL terminiert die Spieltage

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die nächsten Bundesliga-Termine bis Ende Januar terminiert. Im Detail sind es die Spieltage 13 bis 19, bei denen nun das exakte Datum feststeht. Der FC Augsburg muss zum Start ins neue Jahr dabei zweimal am Sonntagabend antreten – so bildet zum Beispiel das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am 12. Januar den Abschluss des ersten Ligaspieltags im Jahr 2025.

Die nächsten beiden FCA-Partien finden in fremden Stadien statt: In der darauffolgenden englischen Woche empfängt Union Berlin Augsburg am Mittwochabend, 15. Januar, um 20.30 Uhr. Danach bleibt die Mannschaft von Jess Thorup im Norden der Republik: Am Sonntag darauf muss das Team bei Werder Bremen antreten, erneut um 17.30 Uhr. Da dürfte sich die Frage stellen, ob sich eine zwischenzeitliche Heimfahrt noch lohnt. Am 19. Spieltag geht es am Samstagnachmittag gegen Heidenheim weiter - ein Spiel, in dem sich der FC Augsburg für die deutliche 0:4-Abreibung im Sommer revanchieren möchte.. Recht simpel geht es da noch im alten Jahr zu: In den letzten drei Spieltagen geht es immer am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr um Tore und Punkte. In Frankfurt, gegen Meister Leverkusen und drei Tage vor Heiligabend bei Holstein Kiel geht es für den FCA um einen guten Abschluss des Fußballjahres 2024.

Sat.1 überträgt zwei Spitzenspiele im Free-TV

Zwei Spiele der Bundesliga werden zudem im Free-TV übertragen: Das Spitzenspiel zwischen Spitzenreiter Bayern München und dem derzeitigen Zweiten RB Leipzig steigt am Freitag, 20. Dezember, um 20.30 Uhr in München und ist ebenso bei Sat.1 zu sehen wie das erste Spiel des neuen Jahres zwischen Meister Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Das Aufeinandertreffen der beiden Teams geht am Freitag, 10. Januar, um 20.30 Uhr über die Bühne.

Die Termine des FC Augsburg in der Übersicht:

13. Spieltag: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg am Samstag, 7. Dezember, 15:30 Uhr

14. Spieltag: FC Augsburg - Bayer Leverkusen am Samstag, 14. Dezember, 15:30 Uhr

15. Spieltag: Holstein Kiel - FC Augsburg am Samstag, 21. Dezember, 15:30 Uhr

16. Spieltag: FC Augsburg - VfB Stuttgart am Sonntag, 12. Januar, 17:30 Uhr

17. Spieltag: Union Berlin - FC Augsburg am Mittwoch, 15. Januar, 20:30 Uhr

18. Spieltag: Werder Bremen - FC Augsburg am Sonntag, 19. Januar, 17:30 Uhr

19. Spieltag: FC Augsburg - 1. FC Heidenheim am Samstag, 25. Januar, 15:30 Uhr