Der FCA wirkt wie ein angeschlagener Boxer

Plus FCA-Stürmer Michael Gregoritsch steckte beim 1:2 gegen den SC Freiburg auch einen blutigen Cut am Auge weg. Diese Nehmerqualitäten brauchen er und seine Kollegen jetzt im Abstiegskampf der Bundesliga nötiger als je zuvor.

Der blutige Cut seitlich über dem rechten Auge von Michael Gregoritsch fiel eigentlich erst beim Fernseh-Interview des Österreichers in Diensten des FC Augsburg auf. „Es ist nur ein kleiner Cut. Ich hätte ihn vielleicht vorher sauber machen lassen sollen. So sieht er wilder aus, als er ist“, entschuldigte sich Gregoritsch bei der Sky-Reporterin für sein Aussehen.