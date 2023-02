Der FCA zeigt beim 0:2 in Berlin in allen Bereichen zu wenig

Plus Der FCA verpasst bei Hertha BSC eine große Chance, sich weiter aus dem Tabellenkeller abzusetzen – weil die Mannschaft auswärts mal wieder nicht die erhoffte Leistung zeigt.

Stefan Reuter wiederholte es immer wieder. "Das war einfach zu wenig", sagte der Geschäftsführer Sport des FC Augsburg. Er stand in den Katakomben des Olympiastadions, gerade hatte er den beiden Trainern bei der Pressekonferenz zugehört. Nun war er auf den Gang nach draußen getreten, als plötzlich das Licht ausging. Wenige Sekunden herrschte Dunkelheit. Ein Bild mit Symbolcharakter? Weniger für die heimische Hertha, deren Licht am Ende des Tunnels immer heller leuchtet. Erst recht nach dem 2:0 gegen den FC Augsburg, wodurch die Berliner vorerst die Abstiegsränge verlassen haben. Noch aber auch nicht für die Gäste, die zwar eine weitere schlechte Auswärtsleistung zeigten, dennoch weiter Vorsprung auf die letzten drei Plätze der Fußball-Bundesliga haben.