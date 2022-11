FC Augsburg

vor 42 Min.

Der FCA zeigt im Spiel gegen Union einen wichtigen Lerneffekt

Plus In Berlin konzentrieren sich die Augsburger am Ende auf das Verteidigen des einen Punktes, nachdem sie in einigen Partien zuvor späte Gegentore kassiert hatten.

Von Marco Scheinhof

Die Stimmung war entspannt. Enrico Maaßen scherzte noch kurz mit Stefan Reuter, ehe er wieder Richtung Kabine marschierte. Der FC Augsburg hat seine Ergebniskrise in der Fußball-Bundesliga durch das 2:2 bei Union Berlin nicht wirklich beendet, aber einen wichtigen Lerneffekt gezeigt. Nach Partien, in denen in der Schlussphase häufig Punkte verschenkt wurden, verteidigten die Augsburger das Unentschieden mit aller Macht. So blieb es am Mittwochabend nach rasanter erster Halbzeit mit den Toren von Sheraldo Becker (7.), Kevin Behrens (22.) und zweimal Florian Niederlechner (8., 39.) beim 2:2. Ein Erfolg für den FCA.

