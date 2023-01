FC Augsburg

vor 19 Min.

Der Kampf um die Stammplätze beim FCA hat begonnen – eine Bestandsaufnahme

Plus So lang war die Vorbereitungszeit in der Winterpause der Bundesliga nie. Und der FC Augsburg war auf dem Transfermarkt so aktiv wie nie seit Bundesliga-Aufstieg.

Von Marco Scheinhof, Robert Götz Artikel anhören Shape

Torhüter: Rafal Gikiewicz kokettiert immer gerne mal mit einem Wechsel. Auch im Trainingslager sprach der Pole von Möglichkeiten. Seine Lage beim FCA aber ist klar. Kommt er auf 25 Einsätze, verlängert sich sein im Sommer auslaufender Vertrag automatisch. Bislang steht er bei elf Partien. Gikiewicz aber ist die klare Nummer eins, sollte also weiter regelmäßig spielen. Tomas Koubek ist und bleibt sein Stellvertreter, zuverlässig, aber nicht überragend. Daniel Klein erlebt eine schwere Saison. Zwischenzeitlich war er Nummer zwei, nur um wieder von Koubek verdrängt zu werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen