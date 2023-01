FC Augsburg

11:38 Uhr

Der letzte Härtetest des FCA gibt wichtige Signale

Plus Der FC Augsburg spielt am Samstag zweimal gegen den VfL Wolfsburg. In einer Partie wird Trainer Maaßen eine Elf bringen, die auch so in Dortmund beginnen könnte.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Nach der Ankunft war am Donnerstagabend erst einmal Ruhe. Kein Lauf mehr, einfach nur nach Hause. Neun Tage war der FC Augsburg im Trainingslager in Spanien, nun ist der Fußball-Bundesligist zurück in der Heimat. Am Freitag stand eine etwas lockerere Einheit an, um die Müdigkeit aus den Beinen zu bekommen. Am Samstag (13 und 15 Uhr) geht es in Augsburg gleich mit zwei Testpartien weiter. Die letzten vor dem Auftakt am 22. Januar bei Borussia Dortmund. Gegner wird über zweimal 90 Minuten der VfL Wolfsburg sein.

