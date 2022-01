Der strategische Blick des FC Augsburg geht nach Übersee

Plus Auf dem amerikanischen Markt will der Bundesligist verstärkt Fuß fassen. Dabei hilft US-Investor David Blitzer – vor allem mit seinem Namen, wie beim Pepi-Transfer.

Dass das Führungs-Dreigestirn des FC Augsburg beim ersten Training von Ricardo Pepi Schutz vor den heftigen Föhn-Böen in einem ausrangierten blauen Überseecontainer mit Trainingsutensilien Schutz suchten, ist Zufall. Doch es ist ein perfektes Symbol für die sportliche und auch wirtschaftliche Ausrichtung des Fußball-Bundesligisten: Die Blicke der beiden Geschäftsführer Michael Ströll (Finanzen), Stefan Reuter (Sport) und des Vereins-chefs Klaus Hofmann gehen schon länger über den Großen Teich, nach Amerika, speziell in die USA, eben nach Übersee.