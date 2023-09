FC Augsburg

Der zweite Verteidiger an einem Tag: FCA verpflichtet Kevin Mbabu

Plus Auf Leihbasis sichert sich der FC Augsburg befristet die Dienste des Defensivspezialisten Kevin Mbabu vom FC Fulham. Am Nachmittag war bereits die Verpflichtung von Japhet Tanganga bekannt geworden.

Bevor das Transferfenster am Freitagabend schloss, schlug der FC Augsburg noch einmal auf dem Spielermarkt zu. Nachmittags war bereits die Verpflichtung des Innenverteidigers Japhet Tanganga bekannt gemacht worden, am Abend verkündete der Verein dann die Ausleihe des Rechtsverteidigers Kevin Mbabu. Der 28-jährige Schweizer, der von der U16 bis hin zur A-Nationalmannschaft alle Auswahlteams durchlaufen hat, kommt per Leihe bis Saisonende vom FC Fulham in die Fuggerstadt.

Über die Modalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. „Kevin ist ein dynamischer und athletisch starker Außenverteidiger, dessen Qualitäten auch aus seiner Zeit in der Bundesliga bekannt sind. Ich freue mich, dass sich Kevin dem FCA anschließt und mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung unser Team sportlich und menschlich weiter stärken wird“, sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

