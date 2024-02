DFL terminiert Spieltage: Der FCA kann zwei unglaubliche Serien fortsetzen

Die DFL hat die Spieltage 27 bis 30 terminiert - der FCA tritt am Freitag und Sonntag an. Dabei sollen zwei unglaubliche Serien fortgesetzt werden.

Der FC Augsburg hat sich über die Jahre einen Ruf als Experte für Freitagabendspiele erarbeitet. Die für FCA-Verhältnisse fast schon unglaubliche Serie: Von den letzten sieben Spielen an diesem Termin hat Augsburg keines verloren, nur beim jüngsten Auftritt - ein 1:1 gegen Stuttgart - wurden überhaupt Punkte abgegeben. Der Flutlicht-Spieltermin ist für den FC Augsburg folglich auch die "persönliche Champions League", wie es Ex-Torwart Rafal Gikiewicz mal formulierte. Bislang tat die DFL in dieser Saison dem FCA den Gefallen nicht, ihn auf den Freitagabend zu setzen. Das hat sich nun geändert.

Denn die DFL hat nun die Spieltage 27 bis 30 zeitgenau terminiert - und gleich zweimal stehen Flutlichtspiele zum Start ins Wochenende an. Sowohl beim Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin (Freitag, 12. April, 20.30 Uhr) am Spieltag 29 als auch in der Fremde bei Eintracht Frankfurt eine Woche später (Freitag, 19. April, 20.30 Uhr) eröffnet der FC Augsburg den Bundesligaspieltag und hofft auf die Fortführung der Serie.

Unter Jess Thorup gewann der FCA bislang alle Sonntagsspiele

Es ist aber nicht die einzige Erfolgsgeschichte, die fortgeschrieben werden soll. Unter Cheftrainer Jess Thorup konnten die Rot-Grün-Weißen bislang alle vier Sonntagsspiele für sich entscheiden, darunter auch der 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg am vergangenen Spieltag. Umso besser, dass auch die Spieltage 27 und 28 für Augsburg am Sonntag stattfinden: Am Sonntag, 31. März, (15.30 Uhr) trifft der FC Augsburg auf den 1. FC Köln, eine Woche später geht’s am Sonntag (7. April, 15.30 Uhr) zur TSG Hoffenheim. Bei einem Blick auf das enge Tabellenmittelfeld der Bundesliga könnte der FCA in dieser entscheidenden Phase der Saison einen großen Schritt nach oben machen. Und wenn es nicht klappen sollte, steht so viel fest: Am Spieltag kann es nicht gelegen haben.

Zugleich ist auch klar: Der nächste Bundesliga-Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund steigt - wenig überraschend - an einem Samstagabend. Der FCB empfängt den BVB am 27. Spieltag am 30. März um 18.30 Uhr in der Allianz-Arena. Wegen des Feiertags finden an Karfreitag (29. März) keine Spiele in den beiden höchsten deutschen Spielklassen statt. Stattdessen sind am 27. Spieltag in der Bundesliga drei und in der 2. Bundesliga fünf Partien am Ostersonntag (31. März) terminiert.

