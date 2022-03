FC Augsburg

vor 47 Min.

Die Abwehr steht – und schon gewinnt der FC Augsburg

Plus Die Augsburger Defensive lässt für Bielefeld keine Torchancen zu. Auch Weinzierls Systemumstellung ist dabei ein wichtiger Faktor.

Von Marco Scheinhof

Es gibt gemütlichere Räume für ein Abendessen. Manchmal aber muss es eben schnell und effektiv sein. Die Mannschaft des FC Augsburg wollte sich am Freitagabend zügig auf den Heimweg machen, der Flieger wartete in Paderborn, um Spieler und Trainerteam nach Stuttgart zu bringen. Um nicht hungrig die Heimreise antreten zu müssen, stand in den Katakomben des Bielefelder Stadions ein Büfett bereit. In einem engen Gang zwischen Kabinen und Ausgang. Dunkel war es, wenig einladend. Geschmeckt aber dürfte es jedem haben – erst recht nach dem 1:0-Auswärtssieg bei der Arminia.

