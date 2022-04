FC Augsburg

29.04.2022

Die Beziehung zwischen André Hahn und dem FC Augsburg geht weiter

Plus Durch das Spiel beim VfL Bochum verlängert sich der Vertrag von Andre Hahn um eine weitere Saison. Auf diesen Passus hatten sich der Stürmer des FC Augsburg und der Verein schon vor vier Jahren geeinigt.

Von Robert Götz

Besser hätte das Spiel gegen den VfL Bochum für André Hahn nicht laufen können. Nicht nur, dass der Stürmer in der 15. Minute Augsburg mit 1:0 in Führung gebracht hat und damit dem Weg zum im Abstiegskampf so wichtigen 2:0 (2:0)-Erfolg ebnete. Nein, mit seinem 59-minütigen Einsatz am 31. Spieltag verlängerte sich sein Vertrag, der am Saisonende ausgelaufen wäre, um eine weitere Spielzeit.

