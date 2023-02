FC Augsburg

vor 57 Min.

Die Fans lassen den FC Augsburg nicht im Stich

Plus Das Heimspiel am Samstag gegen Werder Bremen ist ausverkauft. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison. Die Unterstützung zu Hause ist im Abstiegskampf dringend notwendig.

Von Robert Götz

Wenn am Samstag die Spieler des FC Augsburg um kurz vor 15.30 Uhr den Rasen der WWK-Arena betreten, dann werden sie vielleicht etwas ungläubig auf die Ränge blicken. Denn die werden im Heimspiel gegen Werder Bremen im Heimbereich voll besetzt sein. Am Dienstag vermeldete der Bundesligist: „Heimspiel gegen Bremen restlos ausverkauft.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

