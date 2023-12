FC Augsburg

18:02 Uhr

Die FCA-Basis will keinen Investor in der DFL

Plus Fans und Mitglieder auf der Mitgliederversammlung haben sich positioniert: Sie wollen keinen Einstieg eines Investors in der DFL. Doch was macht die FCA-Führung?

Was die aktive Fan-Szene des FC Augsburg von einem Einstieg eines möglichen Investors bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) hält, brachte sie beim Heimspiel des FCA gegen Eintracht Frankfurt klar zum Ausdruck. „AUGSBURG SAGT NEIN ZUM EINSTIEG VON INVESTOREN IN DER DFL“ stand da in großen Lettern. Nicht vor dem M-Block, der Stehtribüne und Heimat der aktiven Fans, sondern vor der Osttribüne, auf die alle Fernsehkameras bei den Übertragungen gerichtet sind.

Am Montag trifft sich die DFL in Frankfurt

Doch wie steht der FC Augsburg dazu? Wie wird der alleinige Geschäftsführer der Profiabteilung, Michael Ströll, am Montag abstimmen, wenn sich die 36 Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga, also die DFL-Mitglieder, in Frankfurt treffen? Dann wird entschieden, ob die beiden DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel in Verhandlungen um eine „strategische Vermarktungspartnerschaft“ mit einem Investor einsteigen dürfen. Eine 2/3-Mehrheit ist nötig. Der finale Abschluss müsste aber noch einmal separat beschlossen werden. Die Investorensuche war auch Thema auf der FCA-Mitgliederversammlung am Dienstagabend. Geschäftsführer Michael Ströll nahm dazu Stellung.

