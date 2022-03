Die FCA-Ultras kehren zurück

Plus Bei den wichtigen Heimspielen gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag und gegen den FSV Mainz 05 kann der FC Augsburg wieder auf die Unterstützung durch die Ultras bauen. Es gibt aber Störfeuer von anderer Seite.

Als sich die Spieler des FC Augsburg nach der 2:3-Niederlage beim VfB Stuttgart von ihren Fans verabschiedeten, da bot sich den Bundesliga-Profis ein ungewohntes Bild. Der Gästeblock war voll besetzt, eine Zaunfahne in den Vereinsfarben rot-grün-weiß und mit der Aufschrift "FC AUGSBURG" war aufgehängt worden. Die Ultras waren zurück und hatten wieder für eine organisierte Unterstützung gesorgt.