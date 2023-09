Die Hoffnungsträger des FC Augsburg sind seit Freitag dabei

Plus Der FC Augsburg hat mit Japhet Tanganga und Kevin Mbabu noch zwei Abwehrspieler ausgeliehen. Wie beeinflussen die anderen Neuzugänge die weiteren Mannschaftsteile?

Japhet Tanganga und Kevin Mbabu machten am Samstag nicht den Eindruck, dass es sie aufgrund der Leistung ihrer neuen Teamkollegen des FC Augsburg unten auf dem Rasen der WWK-Arena kaum mehr auf den roten Sitzen im VIP-Bereich hielt. Es schien eher, dass sie nach dem 2:2 (1:1)-Unentschieden überlegten: „Wow, was habe ich mir da angetan.“

Dabei gelten Tanganga, der 24-jährige Innenverteidiger von Tottenham Hotspurs, und der 28-jährige Mbabu als die Hoffnungsträger, um die poröse FCA-Defensive (neun Gegentore) zu stabilisieren. Bei Tanganga bittet der neue Sportdirektor Marinko Jurendic noch um ein wenig Geduld. Der müsse sich erst noch einfinden. Ein bisschen Premier-League-Erfahrung reicht nicht zum Durchstarten. Anders sieht es da schon beim Mbabu aus. Der hat für den VfL Wolfsburg das letzte seiner 66 Bundesliga-Spiele im April 2022 bestritten. Der könnte eventuell schon nach der Länderspielpause beim Auswärtsspiel gegen RB Leipzig ein Thema sein.