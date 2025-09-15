Die Noten für die FCA-Spieler: Doppeltes Pech für Zesiger

Finn Dahmen Der Augsburger Torwart hatte kurz vor dem Pausenpfiff einiges Pech. Zunächst rutschte ihm ein Ball bei einer hohen Flanke durch die Hände, wobei er leicht irritiert worden war durch einen Hamburger Spieler. Die Folge war ein Eckball, aus dem der Ausgleich resultierte. Auch hier war das Glück nicht auf Dahmens Seite. Den Strafstoß von Andreas Hountondji wehrte er ab, der Nachschuss war drin. Auch, weil Dahmen wegrutschte. Zu Beginn der zweiten Hälfte rettete er zweimal stark mit dem Fuß, 20 Minuten vor Schluss war er wieder zur Stelle. Note 3,0

Marius Wolf Der rechte Außenbahnspieler war rechtzeitig fit geworden und hatte gleich den ersten Abschluss der Partie. Sein Schuss aber war kein Problem für St.-Pauli-Torwart Nikola Vasilj. In der Defensive agierte er nicht immer souverän, was Platz für Hamburger Angriffe bot. Note 4,0

Chrislain Matsima Es war keine leichte Partie für den Innenverteidiger. St. Pauli boten sich immer wieder Räume, weil auch im Mittelfeld kaum Zugriff herrschte. Entsprechend schwer hatten es die Innenverteidiger. In manchen Situationen brauchte der Franzose auch das Glück des Tüchtigen, um gefährliche Situationen noch zu bereinigen. Note 4,0

Jeffrey Gouweleeuw Wirkte nicht in jedem Zweikampf souverän. Vor allem nicht, wenn er sich weit ins Mittelfeld locken ließ. Schob am Ende mit nach vorn an, um noch das Unentschieden zu erzwingen. Seine hohen Bälle aber fanden keine Abnehmer. Note 3,5

Cedric Zesiger Weil Keven Schlotterbeck verletzt fehlte, bekam der Schweizer seine Chance von Anfang an. Zeigte sich wie immer robust, allerdings auch mit Tempoproblemen. Kurz vor der Pause streckte er seinen Arm zu weit von sich, was zu einem Strafstoß für die Gastgeber führte. Allerdings erst von Schiedsrichter Harm Osmer nach Überprüfung am Bildschirm erkannt. Auch beim zweiten Gegentreffer hatte Zesiger seinen Fuß im Spiel. Er fälschte einen Freistoß von der Seite unglücklich und unhaltbar ab. Note 5,0

Elvis Rexhbecaj Überraschend war Rexhbecaj in die Mannschaft für den verletzten Giannoulis gerückt. Hatte links so seine Probleme im Wechselspiel zwischen Mittelfeld und Außenbahn. Immer wieder kamen die Gastgeber über seine Seite nach vorn. In Hälfte zwei rückte er nach der Auswechslung von Jakic fest ins Zentrum. Dort fühlt er sich wohler. Note 4,0

Kristijan Jakic Ein abruptes Ende fand die Partie für Jakic. Kurz vor dem Pausenpfiff musste er mit Atemschwierigkeiten und benommen ausgewechselt werden. Bis dahin hatte er im Mittelfeld keine leichte Aufgabe. Viele hohe Bälle flogen einfach über seinen Kopf hinweg, ohne dass der Kroate groß eingreifen konnte. Note 3,5

Han-Noah Massengo Der Franzose ist ein wichtiger Taktgeber im Augsburger Spiel. Er kommuniziert viel und versucht, dem Spiel Struktur zu geben. Das aber fiel auch ihm am Sonntag schwer, da die Partie wild war. Note 3,5

Fabian Rieder Womöglich hat sich Rieder ausgemalt, wie sein erstes Spiel für den FCA aussehen könnte. Und wahrscheinlich hatte er sich das genau so vorgestellt. Dass der Neuzugang in der Startelf stand, war keine Überraschung. Wagner hält viel von ihm. Dass der Schweizer auch gleich noch sein erstes Tor erzielt, macht die Geschichte umso bemerkenswerter. Allerdings half auch das am Ende nichts. Note 2,5

Mert Kömür Seine Ideen fanden nicht immer einen Abnehmer. Kein Wunder, die Abstimmung mit Rieder kann nach nur wenigen Tagen gemeinsamen Trainings noch nicht optimal sein. Kömür aber war froh, nach seinem Zehenbruch von der U21 überhaupt spielbereit zu sein. Note 4,0

Elias Saad Der Empfang war herzlich. Weil Saad aus Hamburg kommt und für St. Pauli zuletzt gespielt hat. Das vergessen sie am Millerntor nicht. Egal, wie er spiele, so Trainer Sandro Wagner vor dem Spiel, habe man ihn immer noch lieb. Sollte heißen: keinen Druck aufbauen. Saad spielte denn auch befreit auf und hatte gar eine gute Schusschance, die Vasilj allerdings stark abwehrte. Note 3,0

Robin Fellhauer (45. für Jakic) Nur zwei Wochen nach seiner Gehirnerschütterung war Fellhauer wieder im Einsatz. Er rückte auf die linke Seite. Nach einer guten Stunde kam er nach einer schönen Kombination zu einer aussichtsreichen Schusschance. Der Abschluss war zu harmlos. Note 3,5

Phillip Tietz (67. für Saad) Er versuchte häufig, mit dem Rücken zum Tor den Ball abzulegen. Gelang mal besser, mal schlechter. Eine wirkliche Abschlusschance hatte er allerdings nicht.

Alexis Claude-Maurice (67. für Wolf) Für ihn war es der erste Einsatz in dieser Saison. Lange hatte er wegen einer Verletzung am Sprunggelenk gefehlt. Aber auch er schaffte es nicht, Ruhe und Struktur ins Spiel zu bringen.

Ismael Gharbi (84. für Rieder) Mit Gharbi feierte ein weiterer Neuzugang sein Debüt, viel konnte er nicht mehr beitragen.

Aiman Dardari (84. für Massengo) Auch Dardari durfte Bundesligaluft schnuppern, leistete aber keinen Beitrag mehr.

Benotet werden nur Akteure, die länger als 30 Minuten spielten.