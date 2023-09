FC Augsburg

17:52 Uhr

Die Offensive des FCA um Beljo und Tietz macht Hoffnung

Plus Gegen Bochum gelingen zwei Tore, vor allem das Duo Beljo und Tietz ist daran maßgeblich beteiligt. In der Defensive aber klaffen noch zu große Lücken.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Kritik wollte Ermedin Demirovic erst gar nicht aufkommen lassen. Der Offensivspieler ist mittlerweile Kapitän des FC Augsburg und als solcher nach Bundesligaspielen häufig als Gesprächspartner gefragt. Eine Aufgabe, der sich Demirovic stellt. Auch nach Spielen, die wenig Euphorie im Umfeld aufkommen lassen, wie das 2:2 gegen den VfL Bochum.

Die spielerische Leistung war dürftig, der erste Saisonsieg ist noch nicht gelungen, neun Gegentore in drei Partien lässt Sorgen um die defensive Stabilität wachsen. Dennoch war Demirovic bemüht, das Positive des Nachmittags zu finden. So sprach er davon, dass sich Trainer Enrico Maaßen einen guten Plan ausgedacht habe. Der sah wenig eigenen Ballbesitz vor, in der Hoffnung, damit die gefürchteten langen Bälle von Bochum zu verhindern. Folge war eine spielerisch sehr dürftige Leistung der Gastgeber. Und das nach den Mutmacher-Partien gegen Gladbach und in München. Immerhin aber gelang ein Punkt, und damit einer mehr als in den beiden Partien gegen Bochum in der vergangenen Saison.

