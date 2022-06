FC Augsburg

vor 29 Min.

Die schwierige Rolle für FCA-Ersatztorwart Tomas Koubek

Plus Seit der Verpflichtung von Gikiewicz vor zwei Jahren bleibt dem Torwart nur die Ersatzbank. Der Tscheche möchte sich ausleihen lassen, doch noch fehlen Angebote.

Von Marco Scheinhof

Eigentlich müssen sich die Verantwortlichen des FC Augsburg für die Torhüterposition keine großen Gedanken machen. Dennoch ist immer wieder zu hören, dass sie sich auch hier umschauen, ob Verstärkungen möglich sind. Für Stefan Reuter ein ganz normaler Vorgang. „Das machen wir grundsätzlich auf allen Positionen. Das gehört dazu und ist die wichtigste Aufgabe einer Scouting-Abteilung. Sie muss immer gut über den Markt informiert sein“, sagte der Geschäftsführer Sport des Fußball-Bundesligisten. Wobei Umhören nicht automatisch bedeute, dass „wir einen Spieler auch gleich verpflichten, wenn wir uns mal über ihn erkundigen“, so Reuter. So sollen sich die Augsburger schon einmal nach Stefan Ortega erkundigt haben. Das aber taten viele, zählt doch der ehemalige Torhüter von Arminia Bielefeld zu einem der besten in Deutschland. Vor allem in der Spieleröffnung mit dem Fuß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

