Diese Fragen sind zum Saisonende beim FCA noch offen

Plus Weder Trainer noch einige Spieler wissen, wie es mit ihnen beim FCA weitergeht. Warum das letzte Heimspiel gegen Fürth weniger interessiert als die Gespräche nach Saisonende.

Markus Weinzierl hält sich zurück. Er geht taktisch vor, nur keine Türe schließen, auch wenn sie nur noch einen kleinen Spalt weit auf sein sollte. Über seine persönliche Zukunft habe er sich noch keine Gedanken gemacht, so der Trainer des FC Augsburg. Sein Vertrag beim Fußball-Bundesligisten läuft im Sommer aus, doch bislang hat noch keiner der Verantwortlichen mit ihm darüber gesprochen, wie es weitergeht. Zwischenzeitlich hatte Manager Stefan Reuter so geklungen, dass eine Verlängerung nur Formsache sei. Mittlerweile aber drängt sich der Eindruck auf, dass eine Trennung wahrscheinlicher ist.