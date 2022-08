FC Augsburg

Diese Möglichkeiten besitzt FCA-Trainer Maaßen jetzt im zentralen Mittelfeld

So kennt man Carlos Gruezo (rechts). Hier kämpft der Mittelfeldspieler des FC Augsburg mit Freiburgs Daniel-Kofi Kyereh um den Ball.

Plus Allmählich sind die Kaderplanungen des FCA abgeschlossen. Mit Julian Baumgartlinger hat sich das Angebot an zentralen Spielern erweitert. Das könnte die Statik des Spiels verändern.

Von Johannes Graf

Kurz nach der Halbzeit stießen Carlos Gruezo und Exequiel Palacios übel zusammen. Im Kampf um den Ball waren sie zu Fall gekommen, Augsburgs Gruezo traf danach den Leverkusener unglücklich mit dem Fuß am Kopf. Palacios musste behandelt werden, spielte aber weiter. Nicht zum ersten Mal hatte sich Gruezo ohne Rücksicht auf seinen und den Körper des Gegners in ein Duell geworfen. Mit seiner kompromisslosen Spielweise machte der defensive Mittelfeldspieler des FC Augsburg den technisch überlegenen Gegenspielern das Kombinieren leidig und trug seinen Teil zum überraschenden 2:1 in der Fußball-Bundesliga bei.

