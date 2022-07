FC Augsburg

vor 49 Min.

Diese Rolle soll Mittelfeldspieler Arne Maier beim FCA einnehmen

Plus Nach einem Jahr als Leihspieler hat der FC Augsburg Arne Maier fest verpflichtet. Trainer Enrico Maaßen erklärt, was er mit dem Spieler im Sinn hat.

Von Johannes Graf

Als der Rasensprenger am Mittelkreis aus dem Boden schießt und das Wasser in hohen Fontänen herabrieselt, ergreifen einige Spieler des FC Augsburg die Gelegenheit. Ersatztorhüter Tomas Koubek stellt sich als Erster in den künstlich erzeugten Regen, danach André Hahn.

