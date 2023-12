FC Augsburg

17:30 Uhr

Diese Ziele verfolgt FCA-Profi Mbabu im neuen Jahr

Plus Der FC Augsburg hat den 28-jährigen Rechtsverteidiger aus der Premier League ausgeliehen. Wie der Schweizer seine Situation und die seiner Mannschaft vor dem Heimspiel gegen Dortmund einschätzt.

Von Johannes Graf

Vom Punsch habe er schon probiert, richtig gut geschmeckt habe ihm aber dieser Wein mit der Schokoladennote, meint Kevin Mbabu. Der Rechtsverteidiger des FC Augsburg betätigt sich an diesem Abend abseits des Rasens. Steht in der Almhütte auf dem Augsburger Christkindlesmarkt, schenkt Glühwein, Punsch und andere Heißgetränke aus. Zu den Pflichten eines Fußballprofis gehören nicht nur Trainings und Spiele, ebenso Autogrammstunden in Möbelhäusern, das Turnbeutelverteilen in Schulen oder gemeinnützige Aktionen des Klubs. Mbabus Gastroqualitäten sind Teil der Aktion "Firma mit Herz". Von jedem verkauften Getränk wird ein Euro an die Kartei der Not gespendet, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen.

Am Wochenende wird Mbabu wieder seiner Kernkompetenz nachgehen. Wird auf Rasen statt Brettern stehen. Nicht mehr der gute Zweck steht im Fokus, sondern das Punkten in der Bundesliga. Obendrein empfangen die Augsburger einen äußerst attraktiven Gegner. Gegen Borussia Dortmund bestreiten sie das letzte Heimspiel dieses Jahres (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Die jüngste Niederlage in Bremen wirkte sich nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage nicht dramatisch aus., da sich der FCA zuvor ein Polster auf die Abstiegszone geschaffen hatte. Gegen Dortmund und in Stuttgart (Mittwoch, 20.30 Uhr) wartet die Kür nach zuvor erledigter Pflicht.

