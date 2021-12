FC Augsburg

vor 16 Min.

Dieses Fazit zieht FCA-Sportchef Stefan Reuter nach der Vorrunde

Plus Zum Abschluss der durchwachsenen Vorrunde setzt es gegen Greuther Fürth einen Dämpfer. An welchen Punkten FCA-Sport-Geschäftsführer Reuter in der Rückrunde ansetzen will.

Von Johannes Graf

Als Stefan Reuther am Samstagabend gegen 19 Uhr den Sportpark Ronhof in Fürth verlässt, wirkt er nicht unbedingt zufrieden. Dem FC Augsburg war gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth kein Tor gelungen. Statt sich mit einem Erfolgserlebnis in die kurze Weihnachtspause zu verabschieden, hatte der Fußball-Bundesligist enttäuscht. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl ließ zwei Punkte liegen, die im extrem ausgewogenen Feld der Abstiegskandidaten noch schmerzen könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

