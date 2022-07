Felix Uduokhai hat die Basis zum Durchstarten beim FCA gelegt

Plus Nach einer schwierigen Saison möchte der Innenverteidiger des FC Augsburg neu durchstarten. Die Grundlage dafür hat der 24-Jährige im Trainingslager gelegt. Ein Thema klammert er derzeit aus.

Felix Uduokhai fühlt sich bereit. So ganz anders als vor einem Jahr, als er wegen der Olympischen Spiele und körperlichen Schwierigkeiten keine Vorbereitung auf die neue Saison hatte. Es folgte eine Bundesliga-Runde mit vielen Enttäuschen, Problemen, aber nur wenigen Einsätzen. In diesem Sommer aber hat der Innenverteidiger des FC Augsburg noch keine Einheit verpasst. „Ich fühle mich sehr gut, vom Fitnesszustand bin ich schon auf einem guten Niveau“, sagte der 24-Jährige.