FCA-Profi Dimitrios Giannoulis verpasst die WM

Für Dimitrios Giannoulis hätte es zweifelsohne besser laufen können. Mit der griechischen Nationalmannschaft war der Linksverteidiger des FC Augsburg dieser Tage unterwegs. Der Ertrag: enttäuschend. Weder beim 1:3 gegen Schottland noch beim 1:3 gegen Dänemark kam der 29-Jährige zum Einsatz. Zumindest durfte er von sich behaupten, nicht am frühzeitigen Scheitern in der WM-Qualifikationsgruppe C beteiligt gewesen zu sein. Griechenland hat in vier Spielen lediglich einen Sieg geholt und kann somit nicht mehr an Tabellenführer Dänemark und dessen Verfolger Schottland (je zehn Punkte) vorbeiziehen.

Kristijan Jakic gibt den Rechtsverteidiger

Für die WM in den USA planen, kann hingegen zusehends Kroatien. Kristijan Jakic hatte beim torlosen Unentschieden gegen Tschechien über die gesamte Spielzeit als Rechtsverteidiger mitgewirkt. Auch beim FCA hatte der Kroate zuletzt auf dieser Position überzeugt. Beim 3:0 gegen Gibraltar kam Jakic hingegen nicht zum Einsatz. Mit 16 Punkten führt die Mannschaft von Nationaltrainer Zlatko Dalic souverän die Gruppe L an.

Einen deutlichen Erfolg feierten Elias Saad und Ismaël Gharbi mit Tunesien. Beim 6:0 gegen Schlusslicht São Tomé e Príncipe holte sich die tunesische Auswahl den achten Sieg im neunten Qualifikationsspiel. 19 Tore haben die Tunesier in den Spielen erzielt, keinen Gegentreffer haben sie kassiert. Saad traf doppelt, Gharbi erhöhte kurz nach der Pause auf 4:0. Nach einem Foul an Gharbi verwandelte Ben Romdhane den fälligen Elfmeter zum 5:0. Saad wurde nach 61 Minuten ausgewechselt, Gharbi spielte bis zur 82. Minute. Tunesien war bereits vor den letzten beiden Gruppenspielen für die WM qualifiziert.

Samuel Essende reist viel – ohne zu spielen

Ebenfalls in der WM-Qualifikation Afrikas unterwegs ist Angreifer Samuel Essende. Im August war der 27-Jährige – wohl bedingt durch seine Rot-Sperre und fehlende Spielzeit im Verein – nicht berücksichtigt worden, für die Spiele im September und Oktober wurde er in den Kader des Kongo geholt. Allerdings ist er seitdem ausschließlich Zuschauer. Er reist viel – ohne zu spielen. Als Ersatzspieler erlebte Essende daher den knappen 1:0-Erfolg in Togo. Zumindest theoretische Chancen auf Platz eins in Gruppe B bleiben Essende und seinen Teamkollegen. Essende darf hoffen, dass er gegen den Sudan (Dienstag, 21 Uhr) noch zum Einsatz kommt.