Dorsch ist zurück, Gruezo bald in San José: Die Lage im FCA-Mittelfeld

Plus Niklas Dorsch feiert gegen Gladbach sein Comeback und hilft, den Sieg über die Zeit zu bringen. Carlos Gruezo wird derweil für drei Millionen Euro in die USA wechseln.

Zwischenzeitlich hatte das ganz anders geklungen. Da war der Wunsch nach weiterer Verstärkung im defensiven Mittelfeld groß. Enrico Maaßen hatte sehr deutlich davon gesprochen, dass er gerne noch einen neuen Sechser hätte. Mittlerweile aber hat der FC Augsburg das Engagement bei dieser Position deutlich zurückgefahren. Weil der ausgesuchte Tim Breithaupt nicht so einfach vom Karlsruher SC zu bekommen ist. Weil sich aber auch aus dem eigenen Kader neue Perspektiven ergeben, wie auch der 1:0-Heimsieg am Mittwochabend gegen Borussia Mönchengladbach zeigte.