Drei neue Spieler für den Sieg im Jubiläumsheimspiel gegen Schalke 04

FCA-Trainer Maaßen beordert Ruben Vargas, Iago und Elvis Rexhbecaj in die Startelf. Dafür müssen Dion Beljo, Mads Pedersen und Julian Baumgartlinger auf die Bank.

Gelingt dem FC Augsburg heute in seinem 200. Bundesliga-Heimspiel gegen Schalke 04 ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt? Mit einem Sieg würde der FCA (27 Punkte) den Vorsprung auf den Tabellenvorletzten (20 Zähler) auf zehn Punkte vergrößern und den Vereinsrekord von fünf Heimspielsiegen in Folge. Die Voraussetzungen könnten nicht besser sein. Die WWK-Arena ist zum zweiten Mal in Folge ausverkauft, der FCA hat alle vier Heimspiele in diesem Jahr gewonnen und ein Spieler wird ganz besonders motiviert ins Spiel gehen: Mergim Berisha.

Neu-NAtionalspieler Berisha mit besonderem Motivations-Boost

Der 24 Jahre alte Torjäger ist am Freitag von Bundestrainer Hansi Flick erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden. U21-Europameister Berisha sprach von "einem Traum". Berisha weiter: „Ich habe lange und hart dafür gearbeitet, weiß aber auch, dass ich damit noch nichts erreicht habe. Ich freue mich auf die Herausforderung, mich in der Nationalmannschaft beweisen zu dürfen. Ich bedanke mich bei allen, die immer an mich geglaubt haben und die mich immer unterstützt haben. Ich werde alles geben und mich voll reinhauen, um diese Chance zu nutzen“. Der achtmalige Saisontorschütze möchte sich mit einer guten Leistung und weiteren Treffern für ein Länderspieldebüt gegen Peru (25. März in Mainz) oder Belgien (28. März in Köln) empfehlen.

Doch die Schalker reisen nicht nur mit vielen Anhängern, sondern auch mit breiter Brust nach Augsburg. Unter dem neuen Trainer, dem ehemaligen FCA-Profi Thomas Reis (er löste Frank Kramer ab), startete Schalke mit sieben Spielen ohne Niederlage in die Rückrunde. Der erwartet ein „ekliges“ Spiel gegen FCA. Sein Kollege Enrico Maaßen sagte vor der Partie: „Wir werden ein richtiges Brett zu bohren haben. Wir brauchen unsere beste Leistung, um Schalke zu schlagen."

Ruben Vargas kehrt gegen Schalke in die Startelf zurück

Dafür nahm Maaßen gegenüber dem Bayern-Spiel drei Änderungen in der Startelf vor. Ruben Vargas ersetzt in der Offensive Dion Beljo, Iago als linker Verteidiger Mads Pedersen und Elvis Rexhbecaj rückt wieder für Julian Baumgartlinger ins defensive Mittelfeld. Nicht für die Startelf reichte es bei Irvin Cardona, der gegen Bayern sein erstes Bundesliga-Tor erzielte. Er musste wieder auf der Bank Platz nehmen.

Nicht zur Verfügung stehen der kranke Niklas Dorsch und Felix Uduokhai, der nach seiner Muskelverletzung zwar wieder im Training ist, doch noch fit für einen Bundesliga-Einsatz ist, und die Langzeit-Verletzten Tobias Strobl und Andre Hahn. Auch Noah Sarenren Bazee, Nathanel Mbuku, David Colina und Reece Oxford fehlen. Sie holten sich am Freitagabend Spielpraxis bei der U23. Beim 3:1-Heimsieg gegen Wacker Burghausen erzielte Sarenren Bazee den Führungstreffer. Weniger positiv fiel Oxford auf. Der Innenverteidiger flog nach 75 Minuten nach einem unnötigen Schubser mit einer Roten Karte vom Platz. Die nun folgende Sperre gilt auch für die Bundesliga.

