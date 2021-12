Dubai, Miami und Kinder hüten: Das machen die FCA-Profis im Urlaub

Die Profis des FC Augsburg nutzen die kurze Pause, um quer durch die Welt zu jetten - oder ihren familiären Pflichten nachzukommen.

Mit dem Begriff "Winterpause" muss man in diesen Tagen im Bundesliga-Geschäft vorsichtig sein. "Erweiterte Länderspielpause" würde die wenigen Tage, bevor sich die Bundesliga-Teams wieder zum Trainingsauftakt treffen, wohl besser umreißen. Beim FC Augsburg etwa liegen zwischen dem letzten Spiel gegen Fürth am 18. Dezember und dem Trainingsauftakt am 29. Dezember gerade mal elf Tage. Die kurze Zeit nutzen die Profis des FCA aber höchst unterschiedlich. Ein Streifzug durch die Instagram-Kanäle:

Niklas Dorsch ist bei Dominic und Sarah Harrison in Dubai

Den Mittelfeldspieler des FCA hat es wie viele andere Profis nach Dubai verschlagen. In dem Emirat, das viele Influencer als neues Zuhause entdeckt haben (könnte etwas mit dem Steuersatz zu tun haben), bekommt Dorsch offenbar Social-Media-Nachhilfe von einem, der es wissen muss: Dominic Harrison, Ehemann des ehemaligen Playmates Sarah Harrison (ehemals Nowak) aus Günzburg.

Niklas Dorsch hat sich in Dubai die Wüste angesehen. Foto: Niklas Dorsch Instagram

Mit seiner Frau bildet Harrison ein Influencer-Paar - und hatte dennoch Zeit, mit Niklas Dorsch eine Runde Golf in der Anlage "Topgolf Dubai" zu spielen. Fußballspielen dürfte Dorsch angesichts eines kurzen Videos deutlich besser können als Golfen. Und wenn man schon mal in der Nähe der Wüste ist, muss man sie sich auch ansehen - dachte sich Dorsch un unternahm mit einem Buggy einen Trip dorthin.

Sergio Cordova lässt es sich in Miami gutgehen

Der Venezolaner hat in dem Mini-Urlaub wohl mit am meisten Kilometer gesammelt: In der US-Metropole Miami lässt es sich der Stürmer gut gehen. Inklusive eines Besuchs in einem feinen Restaurant und viel Sonne. Miami halt.

Reece Oxford genießt die Sonne in Dubai. Foto: Reece Oxford Instagram

Reece Oxord genießt Hotel und Poool in Dubai

Auch der Abwehrspieler macht in Dubai Station - und sich dort ein nettes Hotelzimmer samt Pool gegönnt, wie auf Instagram zu sehen ist. Ist bei Temperaturen von knapp 30 Grad aber auch wichtig, sich ab und an zu erfrischen.

Daniel Caligiuri bleibt an Weihnachten lieber zu Hause

Mit 33 Jahren hat der Mittelfeldspieler und Vater andere Dinge im Kopf, als in ein Emirat abzudüsen: Mit seinem ein Jahr alten Sohn und seiner Frau verbringt er die Feiertage zuhause - zudem scheint der Familienhund Geburtstag zu haben, wie ein Insta-Post des Routiniers verrät. In Summe also alles gute Gründe, um es reisetechnisch kleiner anzugehen.

Ruben Vargas ist mit einem Schweizer Teamkollegen in Dubai

Der Schweizer weilt in diesen Tagen in - erraten, Dubai. Zusammen mit dem Schweizer Nationalspieler Noah Okafor in Diensten von Red Bull Salzburg genießen die beiden Youngster das kurze-Hosen-Wetter. Und Vargas hat seine Hose sogar auf sein T-Shirt abgestimmt, wie seinem Post auf Instagram zu entnehmen ist.

Jeffrey Gouweleeuew bleibt zu Hause in Augsburg - der Kinder wegen

Der dreifache Vater bleibt zuhause - und zwar nicht nur in Europa, sondern sogar in Augsburg. Naheliegende Erklärung des Abwehr-Jeffs: "Augsburg ist mein zweites Zuhause geworden. Die Kinder haben bis zum 23. Dezember Schule. Deshalb haben wir uns entschieden, hierzubleiben." Dafür braucht es dann auch keinen Insta-Post.

Rafal Gikiewicz sah sich in Dubai den "Miracle Garden", eine riesighe Blumenschau, an. Foto: Rafal Gikiewicz Instagram

Rafal Gikiewicz ist ebenfalls in Dubai unterwegs

Koubeks Torwartkollege aus Polen befindet sich in - richtig: Dubai. Zusammen mit der Familie geht es an den Strand und zum Sightseeing. Zum Beispiel auf den Burj Khalifa, der mit einer Höhe von 828 Metern das höchste Gebäude der Welt ist. Oder in den "Dubai Miracle Garden", einer riesigen Blumenschau, in der sogar ein riesiges Flugzeug aus Blüten nachgebildet ist. Scheint wirklich was zu sehen zu geben in diesem Dubai.

Robert Gumny beim Sonnetanken. Foto: Robert Gumny Instagram

Robert Gumny gönnt sich Sonne und Meer - und einen Scherz

Einen kleinen Scherz hat sich der Rechtsverteidiger des FCA erlaubt: In seinem Insta-Profil postete er ein Bild von sich in Badehose, das am Jezioro Turkusowe, einem türkisfarbenen See in Polen, aufgenommen sein soll. Tatsächlich deutet vieles eher auf einen Karibik-Staat hin. Zum Beispiel das Wetter.

Alfred Finnbogason ist mit der Familie in Dubai

Wir machen es kurz: Auch Dubai. Mit der Familie geht es an den Strand, mit der gesamten Familie samt Schwager und Begleitung zum Essen. Zugleich dürfte der Isländer einem Reha-Hotel einen Besuch abstatten, das er in der Vergangenheit schon öfter besucht hat. Die Hoffnung: Dieses Mal soll es aber wirklich mal klappen mit einer verletzungsfreien Halbserie in der Bundesliga.

FCA-Keeper Tomas Koubek genießt Schnee und Eis in Österreich. Foto: Jana91K Instagram

Tomas Koubek verbringt den Urlaub in Österreich

Der tschechische Schlussmann ist Schnee und Eis aus seiner Heimat gewöhnt - deswegen dürfte diese Dubai-Sache auch nichts für ihn sein. Stattdessen geht es mit der Familie nach Österreich. In Leongang genießen die Koubeks die schönen Seite der Kälte.