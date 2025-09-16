FCA startet gewohnt verhalten – nur wenige Trainer besser als Wagner

Der FC Augsburg hat in der aktuellen Bundesliga-Saison unter seinem neuen Trainer Sandro Wagner einen soliden, aber unspektakulären Start hingelegt. Nach drei Spieltagen stehen drei Punkte, ein ausgeglichenes Torverhältnis von 6:6 und Tabellenplatz elf zu Buche. Für den 37-Jährigen, der im Sommer die Nachfolge von Jess Thorup antrat, ist es damit ein Einstand im Bereich dessen, was beim FCA in den vergangenen Jahren fast schon Tradition ist: ein verhaltener Auftakt.

Historisch betrachtet verliefen die ersten drei Spieltage selten überaus erfolgreich. Seit dem Aufstieg 2011 holte Augsburg zumeist ein bis drei Punkte und fand sich damit im unteren Tabellendrittel wieder. Herausragend positiv war lediglich die Saison 20/21 unter Heiko Herrlich: Mit sieben Punkten und Tabellenplatz zwei feierte der FCA seinen besten Start überhaupt. Auch Manuel Baum konnte 17/18 und 18/19 mit jeweils vier Zählern und Rang acht solide Einstiege verzeichnen.

Nach drei Spieltagen: Sandro Wagner besser als Martin Schmidt und Enrico Maaßen

In jüngerer Vergangenheit gelang es Jess Thorup, die Saison 24/25 mit vier Punkten und Platz elf zu eröffnen – immerhin etwas stabiler als in vielen Jahren zuvor. Auf der anderen Seite stehen zahlreiche Trainer, die holprig begonnen haben. Markus Weinzierl, einer der prägenden FCA-Coaches, startete 12/13, 15/16 und 21/22 jeweils mit nur einem Punkt aus drei Spielen. Auch Martin Schmidt (19/20) und Enrico Maaßen (23/24) erlebten schwache Auftakte mit ein bis zwei Zählern und niedrigen Tabellenplätzen.

Der aktuelle Stand von drei Punkten ist somit weder Grund zur Euphorie noch Anlass zur Sorge. In den vergangenen Jahren zeigte sich mehrfach, dass schwache Starts nicht zwangsläufig in eine schwierige Saison münden. So gelang es den Augsburgern, mit zunehmender Stabilität im Herbst wichtige Punkte zu sammeln und sich im Tabellenmittelfeld festzusetzen. Entscheidend wird sein, ob Wagner die Balance zwischen defensiver Stabilität und offensiver Durchschlagskraft findet.