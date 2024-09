Ein bisschen Balsam für die FCA-Seele

Wollte Jess Thorup mit der 3-4-3-Formation eine Variante für das Heimspiel des FC Augsburg gegen den FC St. Pauli (So., 14. September) ausprobieren? Auf jeden Fall überraschte der FCA-Trainer mit der neuen Taktik beim 4:1 (3:0)-Sieg im Benefizspiel gegen den SSV Ulm in Dinkelscherben.

Zwölf FCA-Profis sind in der Länderspielpause unterwegs

„Nein. Es war die Formation, die am besten zu den übrig gebliebenen Spieler passte und wo ich am besten wechseln konnte“, wiegelte Thorup später ab. Zwölf Profis muss er in der Länderspielpause abstellen, für die anderen war das Spiel ein „guter Test. Spieler wie Marius (Wolf), Maxi (Bauer) oder Yusuf (Kabadayi) konnten mal 85 Minuten spielen“, sagte Thorup.

Arne Maier erzielt zwei Treffer

Und Arne Maier hat mit seinen zwei Treffern (2./24.), die beiden anderen FCA-Tore erzielten Kabadayi (24.) und Tim Breithaupt (75./HE) bei einem Gegentreffer von Lucas Röser (73.) nicht nur seinem Ego geholfen.

„Es war wichtig, dass wir mit dem Sieg ein bisschen Selbstvertrauen sammeln konnten. Da darf man so ein Testspiel nicht unterschätzen. Es war eine gute Reaktion auf das letzte Spiel“, sagte Thorup. Das hatte man 0:4 in Heidenheim verloren.

FCA-Torhüter Finn Dahmen will in der U23 Spielpraxis sammeln

Noch zu früh kam das Ulm-Spiel für Torhüter Finn Dahmen, der sich im Mai einer Sprunggelenks-OP hatte unterziehen musste. Dafür wurde als Co-Kommentator eingesetzt. Da erzählte er, dass er „ab Dienstag wahrscheinlich gesundgeschrieben“ sei. Im Mannschaftstraining ist er seit dieser Woche vollständig integriert. Spielpraxis will er womöglich nächste Woche bei der U23 in der Regionalliga sammeln. Die spielt bei Viktoria Aschaffenburg.

Die Spieler aus Ulm und Augsburg schreiben fleißig Autogramme

Áber auch wenn er in Dinkelscherben nicht spielte, waren seine Autogramme genauso gefragt wie der anderen FCA-Profis und der Ulmer Spieler. Geduldig wurde die Wünsche erfüllt. Für Jess Thorup eine Selbstverständlichkeit. „Ich habe eine halbe Stunde geschrieben. Die Kinder waren glücklich, wir konnten helfen. Das stand heute über allem.“