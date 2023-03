Ein neuer Torjäger und viel Defensivarbeit in Unterzahl

Plus Die Augsburger haben zunächst alles im Griff gegen Schalke. Am Ende sind zwei Aktionen ausschlaggebend für das 1:1-Unentschieden. Diese Noten haben sich die FCA-Akteure verdient.

Rafal Gikiewicz Die große Enttäuschung hatte der Pole am Freitag erlebt, als er nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Zeigte gegen Schalke eine starke Reaktion in Form einer tadellosen Leistung. Beim Elfmeter war er chancenlos. Note 2,5